１５日に放送６０周年を迎える日本テレビ系演芸番組「笑点」（日曜、後５・３０）の「笑点特別展」が８日、東京・京王百貨店新宿店７階大催場で開幕した。会場を訪れた三遊亭好楽（７９）は「（自身が）昭和４１年に落語家になって、５月に笑点が始まった。すごいですね、本当に年とりました」と感慨深げ。６代目司会者の春風亭昇太は「笑点は年齢問わず、柔らかな話題を届けたい。本当にほんわか見て頂ければうれしいで