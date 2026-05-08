お笑いコンビ、スリムクラブの内間政成（49）が8日、自身のXを更新。“初検査”の結果を「1文字」で報告した。内間は「初めての大腸検査。ドキドキ」と書き出し、大腸内視鏡検査を初めてしたことを記した。そして「検査結果はーー『痔』だった。大腸外かい！」と結果を明かしつつ、自身にツッコミを入れた。この投稿に対し「分かります！私も昨年同じ経験しました」「イボ？キレ？」「人生見つめ直して検査行ったのに、見つめ直