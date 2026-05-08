NMNの衝撃から10年、人類の健康長寿に希望を与えるエビデンスが報告されます。湧永製薬株式会社が、一般社団法人プロダクティブ・エイジング研究機構との共同研究により、S1PCがもたらす抗老化作用についての研究成果を発表しました。湧永寛仁氏のインタビューを再配信します。*****創業70周年を迎えた湧永製薬。4代目社長の湧永寛仁氏は、33歳11ヵ月という若さで経営のバトンを受け継ぎ、伝統を守りながら革新に挑戦し続けていま