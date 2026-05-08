タレントの鈴木奈々さんは5月3日、自身のInstagramを更新。自宅の寝室を公開しました。【写真】鈴木奈々、モダンな寝室を大公開「余計な物がなくて快適過ぎる」鈴木さんは「私の寝室です」とつづり、1枚の写真を投稿。落ち着いた雰囲気の寝室を披露しています。部屋全体がベージュやライトグレーの柔らかいトーンで統一され、白いベッドカバーとダークグレーのブランケットがアクセントになったシンプルで洗練された空間です。ホテ