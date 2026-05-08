海南省の海口税関は6日、今年の「労働節（メーデー、5月1日）」連休中、同税関が監督・管理を実施した離島免税ショッピング額は前年同期比10．4％増の5億5400万元（約127億4200万円）、購入者数は同7．4％増の延べ8万4600人、購入点数は同3．8％増の44万1700点に達したことを明らかにした。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）