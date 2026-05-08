北京市北部の海淀区でこのほど、中学生が参加する人型ロボットサッカー大会がスタートしました。44校の参加チームが激しい戦いを繰り広げています。大会で参加者は同じ機種の人型ロボットを使い、自らコーディングします。ロボットは外部からのリモート操作に頼ることなく、サッカー場で感知、意思決定、実行のミッションを遂行します。予選を経て、16チームが勝ち残りました。16チームは四つのグループに分けられリーグ戦をおこな