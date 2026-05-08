俊敏な走りと実用性を両立したbZ4Xツーリングトヨタの新たなバッテリーEV（BEV）として「bZ4Xツーリング」が展開されています。このモデルは、先行して登場した「bZ4X」の加速性能や悪路走破性を継承しつつ、アウトドアなど多様なシーンで活躍するゆとりある荷室空間を備えた一台として誕生しました。【画像】これがトヨタの「ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）そんなbZ4Xツーリングとは、どのようなモ