「スターバックス」は、5月11日（月）から、いちごの異なる魅力が楽しめる2種の新作ビバレッジを、全国の店舗で発売する。【写真】飲み比べしたい！いちごの新作ビバレッジ2種の値段■いちごを贅沢に味わえる今回登場するのは、いちごの甘酸っぱい果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが重なり合う2種のビバレッジ。いちご果肉を贅沢に味わえる「ごろっと イチゴ ミルク」は、昨年人気を博した「THE 苺 ミ