マチェイ・スコルジャ前監督の退任を受け、暫定監督として浦和レッズを率いることになった田中達也U-21監督兼トップチームアシスタントコーチ。就任から川崎フロンターレ戦、ジェフユナイテッド千葉戦、柏レイソル戦で勝利に導き、チームは３連勝を達成。勢いと熱量をもたらしている。もちろん、まだわずか３試合。いずれも先制点を奪って主導権を握る展開だったため、ビハインド時の采配や修正力は未知数だ。それでも、短期間