元テレビ朝日で、フリーアナウンサーの竹内由恵（40）が8日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。竹内は「GW終わりましたねその前から娘が体調を崩し入院、（仕事にもご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ありませんでした。）そのあとは無事に回復し、温泉に行っていました」と報告。「子供たちのぺちゃくちゃおしゃべりに癒されたり、成長にハッとさせられたり。娘はついに二つ