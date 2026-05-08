ホワイトハウスのレビット報道官がホワイトハウスでの記者会見で発言する様子＝8月/Andrew Harnik/Getty Images/FILE（CNN）米ホワイトハウスのレビット報道官は7日、第2子となる女児ビビアナちゃんの出産を発表した。「完璧で健康そのもの」とつづっている。レビット氏はインスタグラムへの投稿で「5月1日、『ビビ』ことビビアナが家族に加わり、私たちの心はたちまち愛であふれた」とコメント。「娘は完璧で健康そのもの。お兄ち