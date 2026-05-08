「JO1」の河野純喜（28）が7日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。女性のあざとくて可愛いと感じる服装について語った。この日は「王道のあざとテクの正解・アリ・ナシの境界線」をゲストの松村沙友理、「JO1」河野、佐藤景瑚と大激論。男女で“あざとい”と思うボーダーに違いがあるとして意見が分かれた。「僕は好きな服装があって」と切り出した河野。「ニットボディライン見せ