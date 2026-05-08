関東地方では８日昼過ぎから夜にかけて積乱雲が発生しやすい気象状態になり、天気が急変して、竜巻、激しい突風、ひょう、落雷、強い雨などに注意だ。空が怪しくなったら、建物の中に移動するなど安全確保に努めてほしい。上空に寒気、大気アンバランスな状態これから上空に寒気が入り、そのため大気がとてもアンバランスな状態になる。風呂の追いだきを停止した後に、お風呂に入ると、浴槽の底の方から冷めてくる。これは温度が低