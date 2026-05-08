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【新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」「DONALD FASHION 2026」】 ディズニーストア店舗：5月15日より発売 「クールブランケット」価格：5,800円/「【一部店舗限定】ぬいぐるみ（スーパービッグ）」価格：23,500円/「ティッシュボックスカバー」価格：4,800円 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、6月9日のドナルドダックの誕生日に向けて、新コレクショ