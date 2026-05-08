日本相撲協会は８日、大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）の取組編成会議を両国国技館で開き、２日目までの取組を決めた。横綱・大の里（二所ノ関）は初日、２日目の取組に入らず、休場が決まった。休場は春場所に続いて３度目で、初日からは初めて。協会には左肩腱（けん）板損傷の診断書を提出。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が国技館で取材に応じ「昨日の時点で話はした。部屋で調整したがなかなか状態が