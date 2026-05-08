◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝５月８日、栗東トレセン朝日杯ＦＳ２着のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、４枠７番に決まった。福永調教師は「スタートが上手な馬でどの枠でも上手に走ってくれる馬。真ん中でいいんじゃないですか。あとはジョッキーの仕事。いい状態でジョッキーに渡すのが仕事ですからね」とレースまで抜かりはな