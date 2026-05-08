志布志市の前川で子どもたちがアユの稚魚を放流しました。 アユの稚魚を放流したのは通山こども園の園児16人と潤ケ野小学校の児童21人です。 水産資源を保護しようと毎年行っているもので、子どもたちは体長10センチから15センチの稚魚を35キロ分、川に放流しました。 「初めてなのでワクワクしながら来た」 「大きく成長してほしい」 （志布志市みなと振興課 野田直也さん）「20センチほどの成魚になり、この川で産卵し