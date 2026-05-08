GW明け、久しぶりの人づきあいにちょっと緊張。人前で意見を求められて、言葉が出てこない……そんな場面もあるかもしれません。うまく話そうとしなくても大丈夫。コツさえつかめば、肩の力もスッと抜けます。声で想いを届けるプロ、DJの秀島史香さんに、気持ちの整え方や伝え方のコツを教えていただきました。意見を求められると、緊張して言葉が出てこない……真剣に考えている姿そのものが、信頼につながります「うまく話そう」