2018年にうどん県PR団に任命されたヤドン 香川県は6月4日と5日に、大阪市の阪急大阪梅田駅で観光PRイベント「ヤドンパラダイスin香川」を開催します。 香川の観光情報を発信する特設ブースを設置し、ヤドンとの撮影会を行います。 また6月3日から14日まで、阪急大阪梅田駅構内にアンテナショップ「さぬきのええもんうまいもん阪急梅田店」をオープン。2000円以上買い物をすると、4日と5日に香川県産品が当た