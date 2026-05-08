通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.37-1.67円コールオーバー ユーロ円1.04-1.62円コールオーバー ポンド円1.30-1.81円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格