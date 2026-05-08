１日、山東省徳州市の映画・テレビ撮影施設「楽陵影視城」を訪れた観光客。（ドローンから、徳州＝新華社配信／賈鵬）【新華社北京5月8日】中国文化・観光部が7日に公表した労働節（メーデー）連休（1〜5日）の観光データによると、国内旅行者数は前年同期比3.6％増の延べ3億2500万人、旅行消費額は2.9％増の1854億9200万元（1元＝約23円）だった。１日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華