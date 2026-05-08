歌舞伎俳優の中村芝翫さん、中村橋之助さんが国立劇場 令和8年6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』の取材会に登場しました。【写真を見る】【 中村芝翫 】長男・橋之助の結婚を祝福妻・三田寛子が義娘・能條愛未に明かした“苦労話”に「そんな時があったんだ」今回の鑑賞教室では、義太夫狂言屈指の名作『仮名手本忠臣蔵』より五段目・六段目を上演。芝翫さんと橋之助さんはＷキャストで早野勘平を演じます。芝翫さんは?還暦を