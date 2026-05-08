的場浩司をはじめ「ラーメンは硬めが好き」という出演者が多数を占める中、かまいたち濱家は「柔らかめがいい」と主張。さらに「硬めで頼むやつは馬鹿」「脊髄反射で“硬め”って言ってる」など、刺激的な発言を連発し……。 【TVer】0.2トンの超巨漢芸人、「1日3食だと思っていたら……」レコーディングダイエットの結果に自分でも驚愕 ポテトはカリカリか、シナシナか。おかずは一品ずつ食べるか、ご飯と一緒