ASEAN＝東南アジア諸国連合の首脳会議が8日、フィリピンで始まりました。東南アジアは中東情勢の悪化で大きな影響を受けていて、原油の確保などエネルギー危機への対応が主な議題となります。フィリピンのセブ島で開幕したASEAN首脳会議では、中東情勢をめぐるエネルギー問題への対応策を中心に各国が議論を交わしています。原油の多くを中東からの輸入に依存する各国の首脳は、燃料価格の高騰といった影響が広がっていることを受