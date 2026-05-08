政府のインテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案は８日の参院本会議で、高市首相出席の下で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。首相は、「複雑で厳しい国際環境において的確な意思決定を行っていくために、国家としての情報力を高めなければならない」と強調した。法案は首相を議長とし、閣僚で構成する国家情報会議の下に総合調整機能を持つ「国家情報局」を創設することが柱で、各