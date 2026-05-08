アンガールズ田中卓志（50）が8日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。「ハンタウイルス」の集団感染が発生した客船で隔離措置やマスク着用がなかったことについて私見を述べた。田中は「こういうニュースを見たら怖いなと思うし、今は未知な部分が多いから、だからこそ、船の中だけでもマスクを配ったりして、全員着けられる状態にしとくことも大事なのかなと思います。ちょっと何かあったときに、やっぱり防