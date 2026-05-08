今回は、大事にしていたピアノを夫に勝手に売られたエピソードを紹介します。数日間家を空け、帰宅すると…「夫と付き合って半年で結婚しました。しかし結婚当初から、夫のモラハラ気味な言動に引っかかっていました。結婚後はすぐに妊娠、出産したものの、夫は子どもに関心がなく、育児もほとんどやりません。そんなある日、祖母に子どもを見せに行くため、数日間家を空け、祖母の家に子どもと2人で行きました。そして帰宅すると