プロ野球・ソフトバンクは8日、藤原大翔投手と支配下選手契約を締結したことを発表しました。藤原投手は2023年に育成6位で入団し、現在20歳。3年目の今季はファームで4先発含む6試合に出場し、1勝1敗、防御率2.28をマークしています。背番号は「22」になりました。