「笑点60周年特別展」の開会セレモニーが8日、会場となる東京・新宿の京王百貨店で行われた。番組司会者の春風亭昇太（66）をはじめ、大喜利メンバーの三遊亭好楽（79）、林家たい平（61）、桂宮治（49）が参加。4人はセレモニー後に取材に応じると、番組恒例！？メンバー最高齢の好楽いじりを始めた。番組を制作する日本テレビ関係者から「万感のドヤ顔を披露してください」とリクエストされると、好楽は無言でニヤリとした表情