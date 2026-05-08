★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２データセンター ３人工知能 ４ドローン ５半導体製造装置 ６フィジカルＡＩ ７宇宙開発関連 ８蓄電池 ９レアアース １０防衛 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ペロブスカイト太陽電池」が１１位にランクインしている。 経済産業省が４月１５日、ペロブスカイト太陽電池の開発・実証の拡