ブライトンは7日、ファビアン・ヒュルツェラー監督と2029年6月までの契約延長で合意したことを発表した。33歳のヒュルツェラー監督は2024-25シーズンからブライトンを率いていて、1年目は8位。今季は残り3節で8位に位置し、UEFAチャンピオンズリーグ出場の可能性も残っている。ヒュルツェラー監督は契約延長に際して「このクラブで働き、この街で生活できることが大好きだ。新たな契約に合意できたことを大変嬉しく思う」と