ダイトロンが５連騰し年初来高値を更新している。７日の取引終了後に２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を１０３４億円から１１００億円（前期比６．６％増）へ、営業利益を７２億円から７５億５０００万円（同７．７％増）へ、純利益を４９億５０００万円から５２億５０００万円（同６．６％増）へ上方修正したことが好感されている。 第１四半期において車載向けの画像関連機器・部品、Ｗｅｂ会議向けのコミュ