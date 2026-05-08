TOPPANが2026年1月にリリースした「OISHICA（おいしか）」は、フードフォトに特化したAI画像生成・クリエイティブ制作サービスだ。スマートフォンのカメラで撮影した普通の料理写真でも、AIが高品質なフードフォトを生成する。またレシピ情報のようなテキストから画像を生成することもできる。AIサービスだが、ユーザーがプロンプトなどを入力する必要はなく、料理を作って撮影す