【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2024年に20年ぶりに再始動したTMG（Tak Matsumoto Group）が再び結集し、2026年秋、新作のリリースとツアーを行うことが決定した。 ■活動が最後となる可能性も示唆 1988年リリースの1stアルバム『Thousand Wave』から、2027年でソロデビュー40周年に入る松本孝弘と、エリック・マーティン（Vo/ex Mr. BIG）、ジャック・ブレイズ（B＆Vo/Night Ranger