ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳ [東証Ｐ] が5月8日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結最終利益は前年同期比49.9％増の177億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の240億円→300億円(前期は229億円)に25.0％上方修正し、増益率が4.6％増→30.8％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期