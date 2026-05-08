クックパッド [東証Ｓ] が5月8日昼(12:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終損益は4.1億円の赤字(前年同期は1.1億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の6.5％→-10.8％に急悪化した。 株探ニュース