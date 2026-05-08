山田コンサルティンググループ [東証Ｐ] が5月8日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.4％減の37.1億円になったが、27年3月期は前期比17.2％増の43.5億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比91.2％増の12.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.1％→14.3％に上昇した。