今回も100名様をご招待！ 毎年、年が明けてからすぐに開催される世界最大級のカスタムカーショーである東京オートサロン、それから約1カ月後に開催される西日本最大級のカスタムカーショー、大阪オートメッセと、日本では東西で大きな自動車系イベントが開催されており、どちらも毎年20万人前後を呼び込むビッグイベントとなっている。 このふたつ以外にも全国ではカスタムカーショーが開催されているが、2025年より新たなイベ