中道改革連合の小川代表は8日の記者会見で、皇族数の確保策について、「様々な批判や懸念には謙虚に耳を傾けつつ、一定の結論を見いだしたい」との考えを示した。皇族数の確保策を巡り意見集約を目指す中道は7日、「安定的な皇位継承に関する検討本部」の会合を開き、男系男子を養子に迎える案について、「旧11宮家の子孫を対象に認める」方向で、大筋一致した。また、女性皇族が結婚後も身分を保持する案に賛成する立場を確認した