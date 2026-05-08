ソニーグループが８日発表した２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）は、売上高が前期比３・７％増の１２兆４７９６億円、最終利益が３・４％減の１兆３０８億円となり、増収減益だった。本業のもうけを示す営業利益は１３・４％増の１兆４４７５億円で、過去最高を更新した。２７年３月期は売上高が１・４％減の１２兆３０００億円、最終利益が１２・５％増の１兆１６００億円と、減収増益になる見通しだとしている。営業