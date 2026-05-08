藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第3局は8日午前9時、石川県七尾市「のと楽」で2日目が指し継がれ、先手・糸谷の69手目の封じ手は1筋の歩の突き捨てだった。両者、3筋にいる王近くでの開戦は危険度が高く、予想しづらい。それだけに、指した糸谷だけ一晩かけてその後の進行を掘り下げられたなら妥当と言える判断だった。しかし藤井は反発する。74手目、取り込んだ端歩