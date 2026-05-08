福岡県大牟田市で、作業中のクレーン車が横転し、積まれていた鉄板の下敷きになった60代の男性作業員が意識不明の重体となった。警察は当時の作業状況などを詳しく調べている。男性作業員が鉄板の下敷き福岡・大牟田市でクレーン車が横転し、荷台に積まれていた鉄板の下敷きになった男性作業員1人が意識不明の重体となっている。8日午前8時すぎ、大牟田市草木で「クレーン車が倒れ、人が1トンの鉄板に挟まれている」と119番通報が