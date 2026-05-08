お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗が7日にInstagramを更新。金髪JK姿を披露した。【写真】足長い！金髪ギャルJK姿の金原早苗全身ショット金原早苗は1987年3月19日生まれの39歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモ