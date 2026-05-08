巨人は８日、長嶋茂雄さんの一周忌にあたる６月３日に東京ドームで行われるオリックス戦を「ＦＯＲ３ＶＥＲ６．３〜長嶋茂雄〜」として開催すると発表した。巨人の監督、コーチ、選手は左袖に「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用し、試合前練習では限定デザインのプラクティスＴシャツを着用する。ロゴワッペン付きユニホームや、プラクティスＴシャツなどの関連商品は６月３日から同１７日の正午まで