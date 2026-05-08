インスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が7日、自身のインスタグラムを更新。憧れのアーティストとの写真を公開すると、ファンの間に反響が広がった。中井は6日放送の日本テレビ系「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」に出演した。番組内でサプライズ対面を果たしたのは、9人組グローバル・ガールズグループ「NiziU」。中井は以前からメンバ