映画「カメラを止めるな！」（上田慎一郎監督）でヒロインを演じた女優の秋山ゆずき（３３）が、マタニティーフォトを公開した。８日までに自身のインスタグラムを更新し「初めての妊婦生活。大きくなるお腹。これは記念に残しておかねば！という事で」フォトスタジオで撮影を敢行。「素敵に撮って頂けて大満足。ありがとうございました」と仕上がりにご満悦。「＃マタニティ＃妊娠８ヶ月＃フォトメゾンオルシェ」とハッシ