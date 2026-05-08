女優・山村紅葉が5日、自身のインスタグラムで新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。 【写真】別人とまでは言わないまでも…人気女優素敵ウェーブで雰囲気がらり 山村は「久しぶりにパーマかけました」と記し、ウェーブがかかった髪の写真をアップした。おでこが全開になったショットはつやつやの肌が印象的で、別人とまでは言わないまでもなかなかのイメージチェンジだ。 続けて「