東海地方は、今日8日(金)は、急な雨や雷雨に注意してください。土日(9日・10日)は、乾燥した晴天で行楽日和になるでしょう。来週は、晴れる日が多く、夏日が増える見込みです。熱中症など体調管理に一層注意してください。今日8日(金)は急な雨や雷雨に注意今日8日(金)の東海地方は、雲が広がり、一部の地域では、すでに雨が降っています。本州付近は、南からの暖かく湿った空気が流れ込みやすくなっています。また、上空には、寒気