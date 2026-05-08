セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズぽちゃちまぬいぐるみ」を紹介します！ セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズぽちゃちまぬいぐるみ」 登場時期：2026年4月17日より順次サイズ：全長約11×11×15cm種類：全3種（ミッキーマウス、ドナルドダック、プルート）投入店舗：全