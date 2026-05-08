記事ポイントスマートリング「Re・De Ring」と健康管理アプリ「カロミル」が共創を開始食事・睡眠・活動データを統合し、日々のコンディションを直感的に把握できる体験を目指すポイ活アプリ「EveryPoint」連携で健康行動をポイントとして価値化 ピクセラのウェルネスブランド「Re・De」と、会員数650万人超の健康管理アプリ「カロミル」を運営するライフログテクノロジーが、パーソナルウェルネス体験の共創に向けた取り組み